Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkan Hilmi Bilgin, anıta çelenk sundu.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterine yazdıklarını okuyan Ayhan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Haziran 1919 tarihi, Sivas'ı ilk defa ziyaret ettiğiniz, şehrimiz adına onore olduğumuz bir gündür." dedi.

Atatürk'ün bugün Sivas'a ilk teşriflerinin 101. yıl dönümünün kıvançla kutlandığını söyleyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in ilanı sonrası getirdiğiniz yenilikler ile yolumuzu aydınlatan sizlerin ve dava arkadaşlarınızın yaktığı bağımsızlık meşalesi hiç sönmeyecek. Yüce milletimiz, sizleri gönlünde ilelebet yaşatacaktır. Ülkemiz, bugün geldiği noktayı Milli Mücadele yıllarında verilen gayretlere, Cumhuriyetimizin sağlam temellerine borçludur. Büyük bir coşkuyla ve sevinçle, geçen yıl kutladığımız Sivas Kongresi'nin 100. yılında sizleri yıl boyu anarak '100 yıl önceki ruhla' 100'den fazla etkinliğe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz 27 Haziran İlk Adım Anıtı ve 2 Eylül Paşapınarı Anıtı'nın da 100. yıl anısına Valiliğimiz tarafından yenilenerek tekrar hayata geçirilmesinin mutluluğu içerisindeyiz."

Vali Ayhan, "27 Haziran 1919 günü Sivas'ı şereflendiren Atamız, sizi ve beraberinizdeki Milli Mücadele'nin öncü kadrosunu saygı ve minnet duygularımızla selamlıyorum. Türk milleti sizlere vatan, devlet ve bağımsızlık borçludur. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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