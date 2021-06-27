Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 102. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Haziran 1919'da Sivas'a ilk teşriflerinin 102. yılı münasebetiyle, Sivas- Ankara Karayolu üzerindeki İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkan Hilmi Bilgin'in, anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız okundu.

Daha sonra 27 Haziran Şeref Defterine yazdıklarını okuyan Vali Ayhan, " Yüce Milletimizin geleceğinin belirlendiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'ımıza teşrifinizin 102. yılında, sizin ve dava arkadaşlarınızın manevi huzurunda bulunmaktan kıvanç duymaktayım. " dedi.

Bağımsızlık Meşalesi Sivas'tan Tüm Yurda Yayıldı

Samsun'da yakılan meşalenin Sivas'tan tüm yurda yayıldığını ifade eden Vali Ayhan şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da yaktığınız bağımsızlık meşalesi Sivas'ımızda, sizin önderliğinizde, Milletimizin azim ve kararlılığıyla büyük bir ateşe dönüşmüş ve buradan da dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. 2 Eylül 1919'da Sivas halkı tarafından büyük bir coşku ile karşılanıp 108 gün Sivas'ta, Milli Mücadele'yi huzur ve güven ortamında yönettiğiniz şehirde yine aynı duygu ve heyecan içerisinde bulunmaktayız. Yurdun dört bir yanının işgal altında olduğu bir dönemde inandığınız Sivaslılar, aradan geçen 102 yıl boyunca güveninize layık olma çabası içerisinde, gösterdiğiniz hedeflere doğru, birlik ve beraberlik içerisinde hiç durmadan yol almaktadır. 27 Haziran 1919 günü Sivas'ı şereflendiren Atamız, sizi ve beraberinizdeki Milli Mücadele'nin öncü kadrosunu saygı ve minnet duygularımızla selamlıyorum. Türk milleti sizlere vatan, devlet ve bağımsızlık borçludur. Ruhunuz şad olsun, emanetiniz emin ellerde. " Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.