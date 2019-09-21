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Atatürk'ün Sivas'ta karşılandığı alan temizledi

13 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelirken karşılandığı yer olan Paşapınarı'nda temizlik çalışması yaptı.

Atatürk'ün Sivas'ta karşılandığı alan temizledi, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelirken karşılandığı yer olan Paşapınarı'nda temizlik çalışması yaptı.

Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Vali Ayhan, Başkan Bilgin ve öğrenciler, Erzincan kara yolunda, Sivas Kongresi için Sivas'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün karşılandığı yer olan Paşapınarı Anıtı çevresinde çöp topladı.

Vali Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Temel maksadımız doğaya olan bilinci artırmak, geleceğe bırakabileceğimiz en güzel mirası korumaktır. Bu minik ellerle bunu yapacağız. Minik eller de burada bize mesaj verecek. Bir çok eser bırakılabilir ama en değerlisi güzel bir çevre ve doğadır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de çevre temizliğinin önemine dikkat çekerek, çöplerin rast gele atılmamasını istedi.

Toplanan çöpler belediye araçlarına konularak çöp toplama merkezine götürüldü.

Mustafa Kemal Atatürk, Hilmi Bilgin, Erzincan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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