Üye Girişi
ATATÜRK'ÜN SİVAS'TAN ANKARA'YA UĞURLANIŞI CANLANDIRILDI - Son Dakika

ATATÜRK'ÜN SİVAS'TAN ANKARA'YA UĞURLANIŞI CANLANDIRILDI

18.12.2021 15:22

SİVAS'ta, milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kentten Ankara'ya uğurlanışı temsili olarak canlandırıldı.

SİVAS'ta, milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kentten Ankara'ya uğurlanışı temsili olarak canlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi döneminde 108 gün kaldığı kentten 18 Aralık 1919'da ayrılarak Ankara'ya gitmesinin 102'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de katıldı. Kentte faaliyet gösteren bazı derneklerin üyelerinden oluşan grup, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Atatürk Kongre Müzesi önüne geçerek, Atatürk'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro oyuncusu Samet Sümbül yolcu edildi. O döneme ait bir araca binen Sümbül yol üzerindeki vatandaşları selamladı.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "102 yıl önce bugün 108 gün Ata'mıza ev sahipliği yaparak cumhuriyetimizin muştusu ile Ankara'ya doğru yolcu edişimizin yıl dönümü için buradayız. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bu kutsal emanete sahip çıkan bu şehrin valisi olmaktan duyduğum gururu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu şehir çok kutsal bir şehir. Burada yakılan meşale Türkiye'nin dört bir yanında anlam kazandı. Bunlar çok kıymetli değerler, soyut miraslar. Bu mirasları muhafaza ederek 100 yıl önceki ecdadın fedakarlığını, Ata'sına olan sevdasını hep muhafaza edip bizden sonraki nesillere aktarmak görevimizdir" dedi.

ATATÜRK'ÜN SİVAS'TAN ANKARA'YA UĞURLANIŞI CANLANDIRILDI
ATATÜRK'ÜN SİVAS'TAN ANKARA'YA UĞURLANIŞI CANLANDIRILDI
ATATÜRK'ÜN SİVAS'TAN ANKARA'YA UĞURLANIŞI CANLANDIRILDI
ATATÜRK'ÜN SİVAS'TAN ANKARA'YA UĞURLANIŞI CANLANDIRILDI

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Milli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATATÜRK'ÜN SİVAS'TAN ANKARA'YA UĞURLANIŞI CANLANDIRILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:21 Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta
15:20 Zamanlaması manidar buluşma! Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil'den sürpriz görüntü
15:19 Valilik Gelecek Partisi'nin anons isteğine izin vermedi! İkinci kuruluş yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyorlar
15:06 İtiraflarını gazetede paylaşan koca, karısına yakalandı!
14:57 En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor
14:42 Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı
14:39 Şili halkı diktatör Pinochet'in eşinin ölümünü sokaklarda kutladı
14:27 Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı
14:26 TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün
14:23 Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var!
İstiklal Marşı'nın şifreleri mi var? Araştırmacı Erdal Aslan, satırlar arasındaki gizeme dikkat çekiyor İstiklal Marşı'nın şifreleri mi var? Araştırmacı Erdal Aslan, satırlar arasındaki gizeme dikkat çekiyor         
15:23
Valilik Gelecek Partisi'nin anons isteğine izin vermedi! İkinci kuruluş yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyorlar Valilik Gelecek Partisi'nin anons isteğine izin vermedi! İkinci kuruluş yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyorlar         
15:20
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 15:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: ATATÜRK'ÜN SİVAS'TAN ANKARA'YA UĞURLANIŞI CANLANDIRILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement