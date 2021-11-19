Atatürk'ün siyah pelerinli, silindir şapkalı fotoğrafını çelikten heykele taşıdı - Son Dakika

Bursa'da, metal üzerine faaliyette bulunan atölyenin sahibi Rıdvan Sevim, 6 aylık çalışmayla Atatürk'ün siyah pelerinli ve silindir şapkalı fotoğrafını çelikten heykele taşıdı.

Daha önce çok sayıda sosyal sorumluluk projesinde, yaptığı metal heykellerle yer alan Sevim, Atatürk heykelini modern sanatla yorumlamak için proje hazırladı.

Sevim ve ekibinin parlak paslanmaz çelik kullandığı 1,9 metre uzunluk ve 1700 kilogram ağırlığındaki heykel 6 ayda tamamlandı.

Atatürk'ün frak giydiği, uzun pelerinli ve silindir şapkalı fotoğrafındaki görselden yola çıkarak heykeli tasarlayan Sevim, Gazi'nin farklı görselleri üzerinde de çalışma yapmayı planlıyor.

Rıdvan Sevim, AA muhabirine, daha önce sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Şemsiyeli Kız, Neslican Tay, boğa ve allı turna heykelleri ile pirinçten tıbbi maske yaptığını söyledi.

Yıllardan beri hep Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykelini tamamlamak istediğini aktaran Sevim, "Atatürk'ün heykelini modern sanatla yapmayı amaçladım. Yapacağım heykelle Atatürk'ün heybetini de yansıtmalıydım. Atatürk'ün heykelini farklı ve modern bir teknikle hazırlamak uzun zamandan beri yapmayı istediğim bir çalışmaydı. Daha sonra çalışmaya başladım. Değişen ve gelişen dünyada Atatürk heykellerinin bilinen formlarının dışına çıkmak istedim. Yani insanlar Atatürk heykeline baktığında modern sanatı da görmeli. Çünkü Atatürk denildiğinde aklımıza yenilikçilik geliyor. Onun düşünceleri bizi hep ileriye götürüyor ve eserimizde bunu da anlatmak istedik." diye konuştu.

Heykelin modellemesi 3,5 ay sürdü

Atatürk heykelinin modellemesinin yaklaşık 3,5 ay sürdüğünü anlatan Sevim, şöyle devam etti:

"Pelerinini savurup eliyle tuttuğu, diğer eliyle şapkasını tuttuğu ve adımını attığı bir duruşu heykele aktarmak kolay olmuyor. Bunun çok iyi lanse edilmesi lazım. Heykele bakan kişinin o heybeti fark etmesi gerekli. İnsanlara o coşkuyu vermeliyiz. Pelerinindeki dalgalar, kumaşın dalgaları, pantolonunun ütüsü, Atatürk'ün yürüyüşü ve dik duruşu çok önemliydi. Bu süreç 3,5 ay sürdü. Sonrasında heykeli hangi malzemeden yapmamız gerektiğini düşündük. Malzeme olarak en iyi metali kullanmalıydık. Parlak paslanmaz bir metal tercih ettik. İnoks 304 kalite bir malzeme kullanmaya karar verdik. 5 milimetre paslanmaz inoks levhalar kullandık. Heykel 190 dilimden oluşuyor, 1 ton 700 kilogram ağırlığında. Heykeli toplamda 6 ayda tamamlayabildik."

"Atatürk serisinin ilki olacak"

Bundan sonra yapacağı Atatürk heykeli çalışmalarının yine bu teknikte olacağını dile getiren Sevim, "Pelerinli heykeli Atatürk serisinin ilki olacak. Ancak bu heykelden bir tane daha olmayacak. Bundan sonraki çalışmalarda her seferinde Atatürk'ün farklı görünüşlerini ele alacağız. Onlar da hep birer tane olacak. Kaç heykel yapabilirim bilemiyorum ama bunu bir seri haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.