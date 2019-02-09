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Atatürk'ün Söke'ye Gelişinin 95. Yılı Törenle Kutlandı

1 saat önce

Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından çıktığı yurt gezileri kapsamında Aydın'ın Söke ilçesine gelişinin 95'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Söke'ye Gelişinin 95. Yılı Törenle Kutlandı, System.String[]
Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından çıktığı yurt gezileri kapsamında Aydın'ın Söke ilçesine gelişinin 95'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk'ün 9 Şubat 1924 yılında Söke'ye gelişinde karşılandığı Söke- Kuşadası yoku üzerinde sembolik karşılama ile başladı. Protokol Cafer Efe heykeli önünde Yürüyüş ve bisiklet gruplarını beklerken; yürüyüşe katılanlar tarafından taşınan Türk bayrağı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Cafer Efe Heykeli önünde Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na teslim edildi.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Piyade Albay Salih Büyük, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, siyasi parti, meslek odaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gazilerin de de yer aldığı kortej, Söke Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yaptı. Şiirlerin okunduğu törene halk oyunları gösterisi renk katarken, Atatürk koşusunda dereceye girenlere madalyaları verildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

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