Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96'ıncı yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96'ıncı yıldönümü kutlandı

6 saat önce

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'ın Söke ilçesine gelişinin 96'ıncı yıldönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96'ıncı yıldönümü kutlandı, System.String[]

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'ın Söke ilçesine gelişinin 96'ıncı yıldönümü törenle kutlandı.


Kutlamalar, Atatürk'ün 9 Şubat 1924'de ilçeye gelişinde karşılandığı Söke- Kuşadası yolu üzerinde sembolik karşılama ile başladı.

Cafer Efe heykeli önünde vatandaşlar, Türk bayrağını Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu'na teslim etti.

Belediye Başkanı Levent Tuncel'in de yer aldığı kortej, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından konuşan Tuncel, 9 Şubat'ların ilçe için bir onurun yıldönümü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin ilanının ardından yurt gezileri kapsamında Sökemize gelen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in devrim ve kazanımlarının, Türk milletinde yarattığı coşkuyu yerinde görmüştür. Bilge bir devlet adamlığı ve büyük bir başkomutan olmanın yanında; halkı ile el ele veren güçlü bir lider olan Gazi Mustafa Kemal, bu gezilerde halkı dinlemiş ve ihtiyaçlarını da yerinde tespit etmiştir.

Bir onurun günü olan 9 Şubat 1924 tarihinin 96. Yıldönümünü yine aynı heyecan ve gururla yaşıyoruz. Bu anlamlı günün yıl dönümlerinde Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlamak ve anlatabilmek gerektiğini, günümüz şartlarında onun ilkeleri ve bize gösterdiği yolun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim."

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ise Atatürk'ün 1924 yılında özel bir davet, 1937 yılında ise Ege Manevralarını takip etmek için ilçeye iki kez geldiğini, bunun ilçe tarihi için çok önemli olduğunu ifade etti.


Şiirlerin okunduğu törene halk oyunları gösterisi renk katarken Atatürk koşusunda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Tahsin Kurtbeyoğlu, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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