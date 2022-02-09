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Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı

09.02.2022 16:46
Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü anısına tören düzenlendi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü anısına tören düzenlendi.

Kutlamalar, Atatürk'ün 9 Şubat 1924'de ilçeye gelişinde karşılandığı Söke- Kuşadası yolu üzerinde sembolik karşılama ile başladı. Bir grup tarafından Granta mevkisinden başlayan sembolik karşılama yürüyüşü, Söke'nin giriş noktası Abalaki mevkisinde bulunan Cafer Efe Heykeli'ne kadar devam etti.

Yürüyüş grubunu burada Kaymakam Vekili, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile protokol üyeleri karşıladı.

Yürüyüş grubunun Türk bayrağını Yücel'e teslim etmesinin ardından tüm katılımcılar törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende ise Kaymakam Sadettin Yücel, Söke İlçe Garnizon Komutanı Topçu Albay Aziz Çiçek ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve diğer ilgililer de katıldı.

İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Atatürk'ün kente gelişinin 98. yılında aynı heyecan ve gururla dolu olduklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abalaki mevkisinde aracından inmiş yürüyerek şehrimize girmiş, Jaletepe Okulu önünde halkı selamlamasının ardından Hükümet Konağı ve Belediyeyi ziyareti etmiş ve Türk Ocağı'nın açılışını yapmıştır. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta tüm vatan kahramanlarını bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tören etkinlikleri kapsamında Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda panel gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika


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