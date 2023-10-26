İsmail Kartal, Atatürk'ün sözünü alıntılayarak kampanyaya destek oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesi sarı lacivertli kulübün 82 öğrenciye eğitim desteği kararını Atatürk vurgusuyla paylaştı.

İSMAİL KARTAL DESTEK VERDİ

Fenerbahçe, Türkiye'nin 81 ilinden seçilecek 81 öğrenciye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir öğrenciye eğitim desteği sağlama kararını duyurdu. Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı bir şekilde kutlamayı planlayan sarı lacivertli yönetimin aldığı bu karara futbolcuların yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal da destek verdi.

"ATAMIZIN SÖYLEDİĞİ GİBİ"

Kartal, Fenerbahçe'nin bu paylaşımı alıntılayarak, 'Atamızın da söylediği gibi' "Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmez" Bu vatan için omuzlarımızda vazgeçemeyeceğimiz bir sorumluluk taşıyoruz. Ben ve takımım da bu adımının bir parçası olacağız! Her vatandaşımız da ülkemizin geleceği çocuklar için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.