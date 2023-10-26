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İsmail Kartal, Atatürk'ün sözünü alıntılayarak kampanyaya destek oldu - Son Dakika

İsmail Kartal, Atatürk'ün sözünü alıntılayarak kampanyaya destek oldu

Son Güncelleme: 26.10.2023 19:40

Fenerbahçe ve Türk Eğitim Vakfı, Cumhuriyetin 100. yılında 82 öğrenciye eğitim desteği sağlama kararı aldı. Bu kararı destekleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Atatürk'ün 'Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmez' sözünü hatırlatarak, ''Bu vatan için omuzlarımızda vazgeçemeyeceğimiz bir sorumluluk taşıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesi sarı lacivertli kulübün 82 öğrenciye eğitim desteği kararını Atatürk vurgusuyla paylaştı.

İSMAİL KARTAL DESTEK VERDİ

Fenerbahçe, Türkiye'nin 81 ilinden seçilecek 81 öğrenciye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir öğrenciye eğitim desteği sağlama kararını duyurdu. Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı bir şekilde kutlamayı planlayan sarı lacivertli yönetimin aldığı bu karara futbolcuların yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal da destek verdi.

"ATAMIZIN SÖYLEDİĞİ GİBİ"

Kartal, Fenerbahçe'nin bu paylaşımı alıntılayarak, 'Atamızın da söylediği gibi' "Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmez" Bu vatan için omuzlarımızda vazgeçemeyeceğimiz bir sorumluluk taşıyoruz. Ben ve takımım da bu adımının bir parçası olacağız! Her vatandaşımız da ülkemizin geleceği çocuklar için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün sözüne yer verdi! İsmail Kartal'dan maç önüne damga vuran hareket
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Toplum

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Eğitim, Toplum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Toplum İsmail Kartal, Atatürk'ün sözünü alıntılayarak kampanyaya destek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal, Atatürk'ün sözünü alıntılayarak kampanyaya destek oldu - Son Dakika
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