Atatürk'ün talimatıyla yapılan Çubuk- 1 Barajı, 27 yıl sonra su tuttu - Son Dakika

ATATÜRK'ün talimatı ile 1936 yılında inşa edilen Türkiye'nin ilk betonarme barajı Çubuk- 1, 27 yıl sonra yeniden su tutmaya başladı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi sınırında Çubuk Çayı üzerine kurulu Çubuk- 1 Barajı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı ihya çalışmaları sonucu 27 yıl aradan sonra su tutmaya başladı. Çalışmalar kapsamında barajdaki dip çamuru temizlenerek su alma yapısı aktif hale getirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile inşa edilen ve Türkiye'nin ilk betonarme barajı olan Çubuk- 1'den elde edilen su, tarımsal sulama ve yeşil alan sulamalarında kullanılacak. Çubuk Çayı'nın kirlenmesi ve baraj çanağının alüvyonla dolması nedeniyle 1994 yılında Çubuk- 1 Barajı'nda su birikimi durdurulmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk- 1 ile ilgili haberi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Cumhuriyet nesli ne yapar? Ata'sının mirasına sahip çıkar. Mutluyuz, Çubuk- 1 Barajı, 27 senenin ardından yaptığımız çalışmalarla su tutmaya başladı."

ANFA Genel Müdür Yardımcısı Özgür Alçı, yapılan çalışmalara ilişkin bildi verdi. Yaklaşık 7 milyon metreküp su tutumu hedeflediklerini aktaran Alçı, "Dolusavak ve dipsavak arasındaki belirli kotlarda bypass boru bağlantısıyla Çubuk- 1 Rekreasyon Alanı'ndaki kanala dinlenmiş, çökelmiş temiz suyu vererek hemşehrilerimizi daha sağlıklı, görsel olarak da daha düzgün ve kokudan arındırılmış bir suyla buluşturacağız" açıklamasında bulundu.