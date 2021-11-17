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Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore edilmeyi bekliyor - Son Dakika

Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore edilmeyi bekliyor

17.11.2021 14:55

Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore edilmeyi bekliyor Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Atatürk'ün talimatıyla yaptırılan ve günümüzde kullanılamaz gelen okul restore edilmeyi bekliyor.

Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore edilmeyi bekliyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Atatürk'ün talimatıyla yaptırılan ve günümüzde kullanılamaz gelen okul restore edilmeyi bekliyor. Mahalle Muhtarı Cemil Ünlü, tarihe sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, okulu restorasyonunun yapılmasını istedi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün talimatıyla Tomarza ilçesine yaptırılan tarihi okul, restore bekliyor. Bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelen okula sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Toklar Mahallesi Muhtarı Cemil Ünlü, tarihe sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek bu tarihi okulun restorasyonun yapılmasını istedi.

Muhtar Ünlü, "Cumhuriyetin İlk yıllarında Atatürk tarafından yapılan Toklar İlkokulu olarak bilinen bir okuldur. Aynı zamanda bu tarihi okul hem yatırlı hem de içerisinde marangoz ve demir atölyesi de bulunmaktaydı. Bu okulu bitirip mezun olanlar o dönem direk memur oluyordu. Bu tarihi okul 1980 yıllara kadar kullanıldı ve daha sonra maalesef bakımsızlıktan bu hale geldi. Muhtarlığım döneminde tarihi okulumuzun restorasyonu yapılması için ilgili kuruluşlara resmi başvurumu yaptım. Önceki dönem Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri İl Kültür Müdürümüzü İsmet Taymuş beyin katkılarıyla belirli bir aşamaya getirdik. Devletimiz projesini çizdirdi. Benim bildiğim bu proje çiziminden dolayı 116 bin lira ödediğini biliyoruz. Devletimizden ricamız tarihe ışık tutan bu tarihi okulumuzun restorasyonu biran önce yapılarak tamamlanmasını istiyoruz" dedi.

Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore edilmeyi bekliyor
Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore edilmeyi bekliyor
Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore edilmeyi bekliyor
Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore edilmeyi bekliyor

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Tomarza, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore edilmeyi bekliyor - Son Dakika


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