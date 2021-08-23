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Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabının 93. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabının 93. yıl dönümü törenle kutlandı

23.08.2021 11:29
Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabının 93. yıl dönümü törenle kutlandı, System.String[]

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf Devrimi'nin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf Devrimi'nin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sahil dolgu alanda düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Albayrak, törende yaptığı konuşmada, 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'ı ziyaret eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türk alfabesini ilk kez burada uyguladığını söyledi.

Harf İnkılabının, Türkiye'de kültür alanında hayata geçirilen en önemli aşamalardan birisi olduğunu ifade eden Albayrak, "Osmanlı döneminde, eğitim kurumlarının azlığı ve Arap alfabesinin zor öğrenilmesi nedeniyle okuma, yazma oranı oldukça düşüktü. Ayrıca Arapça'da olmayan bazı Türkçe harflerin, Arap alfabesiyle ifade edilemeyişi, bu alfabenin kullanımını daha zor hale getiriyordu. Türkçe'nin yapısına uygun olan yeni Türk alfabesinin kabulüyle okumak ve yazmak daha da kolaylaşmıştır. Bununla beraber yurdumuzun dört bir yanında açılan Millet Mektepleri sayesinde okur-yazar insan sayısı çok hızlı bir şekilde artmıştır. Gerçekleştirilen bu devrimle halkın genel eğitim seviyesi hızla yükselmiştir." dedi.

Albayrak, Mustafa Kemal Atatürk'ün, yeni Türk alfabesini kamuoyuna tanıtmak için mavi gözlü şehir Tekirdağ'ı seçmesi son derece önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, yüzünü güneşe dönen, çağdaş ve ilerici Tekirdağ halkı olarak, kentin yeni Türk alfabesinin ilk kez uygulanışına ev sahipliği yapmış olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 1928 Harf İnkılabı anısına bastırılan posta pulları katılımcılara dağıtıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabının 93. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika


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