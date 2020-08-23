Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişinin 92. yıl dönümü - Son Dakika

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf Devrimi'nin 92. yıl dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi.

Tören, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 50. Yıl Harf İnkılabı Anıtı'nın önüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk yeni Türk alfabesini 23 Ağustos 1928 tarihinde Tekirdağ ziyaretinde ilan ettiğini söyledi.

Albayrak, yeni alfabeyle okur yazar sayısının arttığını ifade ederek, "Harf inkılabı ülkemizde kültür alanında hayata geçirilen en önemli devrimlerden birisidir. Önderimiz Çanannakle savaşlarına katılırken Tekirdağlıları yakında tanıma fırsatı bulmuş ve Tekirdağlıların yeniliğe açık aydınlık yüzünü görmüş. Yeni Türk alfabesini burada ilan etmiştir. Türkiye'nin yapısına uygun yeni alfabenin kabulüyle okumak ve yazmak daha da kolaylaşmıştır. Yeni alfabeyle halkın genel eğitim seviyesi de hızla yükselmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 1928 Harf İnkılabı anısına bastırılan posta pulları ile "Tekirdağlı Yazar Hüseyin Bayol'un Atatürk'ün Tekirdağ'a Gelişi ve Harf İnkılabı" isimli kitabı protokol üyeleri, katılımcılar ve basın mensuplarına dağıtıldı.