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Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı

1 saat önce

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı, System.String[]
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü dolayısıyla 100. yıl yürüyüşü yapıldı. Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başlayan yürüyüşe Tokat protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı Törende, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Atatürk anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Başkan Eroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilki 26 Haziran 1919 olmak üzere Tokat'a toplam altı defa gelmiş olduğunu söyledi. Anadolu'nun birçok noktasına düzenlenen bu ziyaretler milli mücadele ruhunu besleyen en önemli unsurlardan birisi olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, "Gazi Mustafa Kemal'in farklı zamanlarda gerçekleştirdiği yurt gezilerinin araştırılması, hem Kurtuluş Savası hem de Cumhuriyet döneminin daha iyi anlaşılmasına buyuk katkı sağlayacaktır. O'nun bu gezilerde verdiği mesajlar, çok iyi bir şekilde algılanmalı ve gelecek kuşaklara doğru bir seklide mutlaka aktarılmalıdır. Çok kısa bir zamanda çok buyuk isler başarabilmenin sırrını bu gezilerde aramak gerek" dedi.

26 Haziran gecesini Tokat'ta geçiren Mustafa Kemal Pasa'nın ertesi gün Tokat Belediyesini de ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Eroğlu, Gazi Osman Pasa'nın torunları Onbeşliler diyarı Tokat'ın, bundan sonra da ülkesinin bağımsızlık mücadelesinde daima en on saflarda olacağını kaydetti. Tokat Valisi Ozan Balcı ise konuşmasına milli mücadelede Tokat'ın önemine değinerek, vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların arından Mustafa Kemal Atatürk'ün portelerinin yer aldığı serginin ardından törene katılanlar Devegörmez Mahallesinde bulunan Atatürk evinde düzenlenen kokteyl programına geçti. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:10 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Tokat, Güncel
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