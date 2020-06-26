Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile törenle kutlandı.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile törenle kutlandı.

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün, Amasya'dan Sivas'a geçerken 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak ve daire amirleri katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, törene katılanlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu.

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "26 Haziran 1919 tarihi Tokat halkı için son derece gurur verici ve tarihi bir gündür. Bundan tam 101 yıl önce devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tokat'a teşrif etti. Tüm Tokatlı hemşehrilerimizin bu anlamlı gününü canı gönülden kutlarım. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ile Milli Mücadele'nin meşalesi yakılmış ve yeni Türk devletinin temellerini oluşturmak için ilk adım atılmıştır. 19 Mayıs tarihi, sömürgeci devletlere karşı Türk milletinin Çanakkale'de olduğu gibi şerefli mücadelesinin ve dik duruşunun, düşmana boğun eğmeyeceğinin kararlı bir ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin başlangıcından ölümüne kadar şehrimiz Tokat'a 6 kez gelmiştir. Tokat'a ilk gelişi, 26 Haziran 1919 tarihine rastlamaktadır. 26 Haziran tarihi, sıradan bir gün değildir. Tokat halkı Mustafa Kemal Paşa ile ilk kez bugün tanışmış ve vatanına kasteden düşmanlara karşı omuz omuza mücadele etmek için söz vermiştir" dedi.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'

Günün anlam ve önemini hakkında konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Buraya gelmemizin böyle güzel bir güne denk gelmesi bizi ayrıca memnun etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin yıl dönümünde burada olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Ülkemizin her noktasında hummalı bir çalışma var. Ülkemizin gelişmesi modern gelişmiş ülkelerin içerisinde yer alması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Programda günün anlamını belirten şiirler okunurken, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Atatürk  konulu resim sergisi gezildi. Programın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havayolu ile Ankara'ya hareket etti.


Mustafa Kemal Atatürk, Adil Karaismailoğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı - Son Dakika

Son Dakika

00:23 Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 01:50:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]