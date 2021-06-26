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Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü - Son Dakika

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü

26.06.2021 19:15

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü

TOKAT - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı Törende, Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Atatürk anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Başkan Eroğlu yaptı. 26 Haziran tarihinin Tokat için önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Eroğlu, "Bugün, bağımsızlık mücadelemizin başladığı, devletimizin temellerinin atıldığı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ilk kez geldiği Tokat halkı ile bütünleştiği, hemhal bir gündür. Şehrimiz ve Milli Mücadele'miz için çok önemli olan bu olayın 102. yıldönümü idrak ediyoruz. Tüm Tokatlı hemşerilerimizin bu anlamlı gününü canı gönülden kutlarım" dedi.

Tokat halkının vatanın ve milletin dar gününde elini taşın altına koyarak Milli Mücadele'ye her türlü desteği vermiş olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, "Tokatlılar, Milli Mücadele'nin hazırlık döneminde olduğu gibi savaş döneminde de devletimizden ve onun kahraman ordusundan her türlü fedakarlığı esirgememişlerdir. İzmir'de Yunanlıların, Maraş'ta Ermeni ve Fransızların saldırıları ile karşı karşıya kalan ve mağdur vatandaşlarımıza maddi ve manevi yardımlarda bulunmuşlardır. Tokat halkı olarak bizler geçmişte devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının tehlikeye düştüğü her dönemde üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmekten kaçınmamıştır" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanında Atatürk'ün fotoğraflarını yer aldığı sergi gezildi.

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü
Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü
Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü
Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü

Mustafa Kemal Atatürk, Haziran, Milli, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü - Son Dakika


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