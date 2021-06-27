Atatürk'ün Tokat'a Teşriflerinin 102. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'ı teşriflerinin 102. yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Dr. Ozan Balcı, Garnizon Komutanı ve 48. Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

elediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşmasında; "26 Haziran 1919 tarihi Tokat halkı için son derece gurur verici ve tarihi bir gün olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal yaşamı boyunca Tokat'a altı defa geldiğini ifade eden Başkan Eroğlu, bu ziyaretlerin ilk üçü aynı yıl gerçekleştiğini kaydederek, "Ziyaretler düşman işgalinin etkisiyle bitap düşen halkı yeniden motive etmek ve Milli Mücadele fitilini ateşlemek için ulaşımın zar zor yapıldığı, türlü imkansızlıklar içinde gerçekleştirmiştir. Anadolu'nun birçok noktasına düzenlenen bu ziyaretler Milli Mücadele ruhunu besleyen en önemli unsurlardandır. " dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirlerini okundu. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

Atatürk Evi Ziyaret Edildi

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Kadim Durmaz, 48. Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri protokol mensupları Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Yaprak Sayar Konseri Kültür Turizm Bakanlığı, Valiğimiz, MEDAM, Bahçeşehir Üniversitesi ve Tokat Belediyesi işbirliğinde Atatürk'ün Tokat'a teşriflerinin 102. yılı anısına, Yağıbasan Medresesi'nde konser düzenlendi. TRT Sanatçısı Yaprak Sayar'ın seslendirdiği birbirinden güzel eserler ilgiyle ve beğeniyle dinlendi. Vali Dr. Ozan Balcı, konser sonunda sanatçı Yaprak Sayar'a teşekkür ederek, hediye takdim etti.

Konsere Vali Dr. Ozan Balcı ve eşi Sonay Balcı Hanımefendi, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.