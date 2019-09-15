Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, büyük kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanıp Cumhuriyetin ilanı ile taçlandırılmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "sonbahar gezisi" adıyla 1924 yılında yaptığı yurt gezisindeki en önemli duraklardan birinin Trabzon olduğunu, şehri 95 yıl önce bugün teşrifleriyle onurlandırdığını belirtti.

Ustaoğlu, 15 Eylül 1924'de şehre ilk kez ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm Trabzonlular tarafından büyük coşku ve sevgiyle karşılandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buna mukabil olarak kendisi de 'Hemen bütün Trabzon halkını yekpare bir samimiyet kitlesi halinde gördüm. Kadınların, çocukların, ihtiyarların gözlerinde yaş gördüm. Bu ne yüksek bir duygu, bu ne şefkat, bu ne yüksek asalettir.' sözleriyle Trabzon halkına teşekkürlerini sunmuştur. 'Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım.' övgüsüne mazhar olan Trabzon, buradan aldığı güçle daha çok üretmeye ve çalışmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."