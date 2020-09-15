Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ataman, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapmış Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir kent inşa etmek çalıştıklarını söyledi.

Trabzon'un dün olduğu gibi bugün de Atatürk'ün yanında ve onun ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda birleşmeyi kendine görev bildiğini ifade eden Ataman, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin ve bu milletin Atatürkçülükten anladığı şey, bu memleketi her gün daha ileriye götürmektedir. İHA'ları, SİHA'ları yapmaktır. Yavuz Sondaj Gemisi ile araştırma yapmaktır. Mavi Vatan'a, Türkiye'ye, Anadolu'ya sahip çıkmaktır. Bu duygularla Atatürk ve silah arkadaşları ile yüce Türk milletinin necip büyüklerini rahmetle anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon Valiliği, Atilla Ataman, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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