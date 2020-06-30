Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'yı ziyaretinin 94. yılı törenle kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'yı ziyaretinin 94. yılı törenle kutlandı.

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, yaptığı konuşmada, her coğrafyanın kendine özel günleri bulunduğunu belirterek, "Urla için de o tarihi günlerden biri şüphesiz ki bugündür. Bugün, bir halkı yeniden ayağa kaldıran, birleştiren, çoğaltan, Kurtuluş Savaşı'nı destanlaştıran ve egemenliği milletine teslim eden Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 94. yıl dönümü." diye konuştu.

Atatürk'ün öngörüsü yüksek, stratejik planlaması güçlü bir lider ve kurtarıcı olduğuna işaret eden Can, Kurtuluş Savaşı'nın da bir mucize değil, aklın zaferi olduğunu belirtti.

Can, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu zafer aynı zamanda bir milletin inanç, güç, azim ve vatan aşkıyla yoğrulmuş ruhunun eseridir. Biliyorum ki bu ruh, hepimizin damarlarındaki kanda mevcuttur. Çünkü bizler, ülkemizin bağımsızlığı, huzuru, refahı, birlik ve beraberliği için canını vermiş ecdadın torunlarıyız ve onlara verdiğimiz sözümüz her daim aklımızda, vatanımıza olan aşkımız sonsuza dek kalbimizde olacaktır."

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Son Dakika

00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 10:30 Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
22:25
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
22:13
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 00:25:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]