Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'yı ziyaretinin 94. yılı törenle kutlandı.

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, yaptığı konuşmada, her coğrafyanın kendine özel günleri bulunduğunu belirterek, "Urla için de o tarihi günlerden biri şüphesiz ki bugündür. Bugün, bir halkı yeniden ayağa kaldıran, birleştiren, çoğaltan, Kurtuluş Savaşı'nı destanlaştıran ve egemenliği milletine teslim eden Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 94. yıl dönümü." diye konuştu.

Atatürk'ün öngörüsü yüksek, stratejik planlaması güçlü bir lider ve kurtarıcı olduğuna işaret eden Can, Kurtuluş Savaşı'nın da bir mucize değil, aklın zaferi olduğunu belirtti.

Can, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu zafer aynı zamanda bir milletin inanç, güç, azim ve vatan aşkıyla yoğrulmuş ruhunun eseridir. Biliyorum ki bu ruh, hepimizin damarlarındaki kanda mevcuttur. Çünkü bizler, ülkemizin bağımsızlığı, huzuru, refahı, birlik ve beraberliği için canını vermiş ecdadın torunlarıyız ve onlara verdiğimiz sözümüz her daim aklımızda, vatanımıza olan aşkımız sonsuza dek kalbimizde olacaktır."