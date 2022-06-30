Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 96. yılı törenle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Haziran 1926'da Urla'yı ziyaretinin 96. yıldönümü, Urla Belediyesi organizasyonunda düzenlenen kortej ve törenle kutlandı.

Urla Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı önünden Türk bayrakları ile başlayan kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, yurt gezisine çıkarak milletle kucaklaşan Atatürk'ün Urla'ya gelişini bir kez hatırladıklarını belirtti.

30 Haziran 1926'da Urla'yı ziyaret eden Atatürk ve beraberindeki heyetin, yurdun her köşesinde olduğu gibi burada da büyük coşkuyla karşılandığını ifade eden Dayanç, şunları söyledi:

"Urla halkı Atatürk'ü bağrına basmıştır. Üzerinden 96 yıl geçmiş olsa dahi bugün görüldüğü üzere Urla halkı o günkü coşkuyu yaşamaya ve yaşatmaya devam etmektedir. Ne mutlu bizlere ki Atatürk'ün şereflendirdiği bu aziz vatan toprağında değerlerimizi koruyarak, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hep beraber yaşarken misafirperverliğimiz, hoşgörü ve samimiyetimizle tüm yurtta örnek bir kent kültürü sergiliyoruz. Bu bağlamda herkesin gıptayla baktığı ve yaşamak istediği bir ilçe konumundayız. O yüzden, bu kentin yöneticisi olarak hepinize müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim."

Törene Garnizon Komutanı Dnz. Albay Hüseyin Çoban, Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan, Jandarma Komutanı Ütğm. Adem Aydoğdu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.