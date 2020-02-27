Atatürk'ün, üzerinde ayetler bulunan ipek sancağı Gazi şehirde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün, üzerinde ayetler bulunan ipek sancağı Gazi şehirde - Son Dakika

Atatürk'ün, üzerinde ayetler bulunan ipek sancağı Gazi şehirde

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası, Atatürk'ün, üzerinde Saff Suresi, Fetih ve Ali İmran sürelerinden ayetlerin yer aldığı ipek sancağını Gaziantep'e kazandırdı.

Atatürk'ün, üzerinde ayetler bulunan ipek sancağı Gazi şehirde, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası, Atatürk'ün, üzerinde Saff Suresi, Fetih ve Ali İmran sürelerinden ayetlerin yer aldığı ipek sancağını Gaziantep'e kazandırdı.


Gaziantep Ticaret Odası tarafından, üzerinde Saf, Fetih ve Ali İmran surelerinin ayetleri yazılı olan ve Atatürk'ün eşi Latife Hanım'dan yeğenlerine miras kalan ipek sancak müzayedede satın alınarak Gaziantep'e kazandırıldı. Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen törenle tanıtılan sancağın, kentteki Panaroma Müzesi'ne sergilenmek üzere hibe edileceği açıklandı.


Törende konuşan Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymir ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda konuşan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Atatürk'ün sancağını şehre kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirterek, " Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm cephelerde yanında taşıdığı ipek sancak. Üzerinde 'Allah'tan gelen fetih yakındır' ayeti yazıyor. Fetih ve Ali İmran surelerinin de ayetleri vardı. Bu sancağı Atatürk, İzmir'in kurtuluşundan sonra Latife hanıma hediye ediyor. Latife Hanım'dan da miras olarak yeğenlerine kalıyor. Bu sancağı almakla çok mutlu olduk. Müzayedenin geliri ise kız öğrencilerin okutulması amacıyla hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri projesine aktarılacak olması da sevincimizi katlamıştı. Bizler bu sancağı Gazi şehrimize kazandırmayı borç bildik. Süreçte katkı verenlere teşekkür ederiz. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim kurulu kararıyla alındı, Gaziantep Ticaret Odası Meclisi onayı ile de Panorama Müzesi'nde sergilenmek üzere hibe edilecek. Bize göre Gazi'nin sancağı, Gazi şehre yakışırdı. Gazi şehrimize armağan olsun" diye konuştu.


Kısa bir film gösteriminin ardından sancak, yönetim kurulu üyelerine ve basın mensuplarına tanıtıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Mustafa Kemal Atatürk, Ali İmran, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son Dakika Haberleri
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 20:06:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün, üzerinde ayetler bulunan ipek sancağı Gazi şehirde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]