Atatürk'ün Yalova'ya ilk gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya ilk gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Atatürk'ün, 19 Ağustos 1929'da Yalova'ya gelişi dolayısıyla Yalova Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl kısıtlı sayıda etkinliklere yer verilen program, Atatürk'ün Yalova ziyaretlerinde çekilen fotoğrafların bulunduğu serginin açılışıyla başladı.

Sergiye katılan Vali Muammer Erol ve beraberindeki kurum müdürleri, alanda hazırlanan fotoğrafları inceledi. Yetkililer, Erol ve beraberindekilere fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların çalındığı sergi, gün boyu açık tutuldu.