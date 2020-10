Atatürk'ün Yozgat'a gelişi törenle kutlandı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlamaya Yozgat Valisi Ziya Polat başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet Meydanı'na getirilen Türk bayrağı, Yozgat Valisi Ziya Polat'a teslim edildi. Törende konuşan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından yurt gezisine başladığını belirterek, bu kapsamda 15 Ekim 1924'te Yozgat'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Tanışman yaptığı konuşmada "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'ımızı ziyaretinin 96'ncı yıldönümü münasebetiyle bir aradayız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ağustos 1924'te Afyon'dan başlattığı sonbahar yurt gezisi, Marmara'dan Karadeniz Bölgesine, buradan da Erzurum ve çevresinin uğradığı deprem felaketi dolayısıyla Doğu Anadolu'ya uzanmıştır. Atatürk ilk olarak 15 Ekim 1924 tarihinde Yozgat'ımızı ziyaret etmiştir. İkinci kez 1934 yılında Yozgat'ı bir kez daha ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk bu ziyaretleri ile Yozgat'ın ve halkının gönlünde çok özel bir yerde bulunmaya devam edecektir. Milli mücadelemizin büyük bir başarı ile sonuçlanmasında Yozgat'ın gayreti, samimiyeti ve vatanına olan sadakati her dönem olduğu gibi en ön sırada olmuştur. Yozgat bir işgal altında kalmamıştır, ancak tüm cephelerde kahramanca mücadele veren yiğitleri hiç eksik olmamıştır. Her evden, cepheye maddi manevi destek devam etmiştir. Kurtuluş Savaşında Yozgat bilinen rakamlara göre 351 şehit vermiştir. Yaşadığı onca sıkıntılı sürece rağmen Yozgat halkı her dönemde devletinin yanında yer almıştır." diye konuştu. - YOZGAT