Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 89. yıl dönümü - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 89. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Alan, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ilanından sonra Zonguldak ve çevresindeki zengin maden ve kömür yatakları nedeniyle kentin "Türkiye'nin maden endüstri başkenti" kabul edildiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 26 Ağustos 1931'de Ertuğrul yatıyla kente geldiğini ifade eden Alan, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, maden ocaklarının işleyişini ve çalışmalarını yerinde incelemek üzere Üzülmez bölgesini ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin ardından havzanın mevcut yapısında büyük değişikliklere yol açan gelişmeler olmuş, ilk işçi haklarını koruyan teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesi gibi yapılan bir dizi yeniliğin ardından yabancıların havzadan çekilmek zorunda kalmasıyla maden ocaklarımız tamamen millileştirilmiştir. Atatürk, şehrimize verdiği değeri, 'Zonguldak'ın derin toprakları altındaki maden serveti ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak da o kadar çok kıymetli bir vilayetimizdir.' sözleriyle ifade etmiştir. Gazi'nin bu sözleri tarih sayfalarına bir onur belgesi olarak geçmiştir."

Bir öğrencinin şiir okuduğu törenin ardından Vali Tutulmaz ile beraberindeki protokol üyeleri, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi lokali yanındaki Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı yer olan iskeleden denize karanfil bıraktı.

TCSG 86 Bot Komutanlığına bağlı askerler de denizden botla getirdikleri Türk bayrağını protokol üyelerine teslim etti.