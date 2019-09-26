Atatürk Üniversitenden üstün yetenekli çocuklara kodlama eğitimi

Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ata Teknokent Girişim Evinde Remzi Sakaoğlu Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen kodlama eğitimleri tamamlandı.



Atatürk Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde BİLSEM'de eğitim görmekte olan üstün yetenekli çocuklara temel seviye ve ileri seviye olmak üzere iki aşamalı kodlama eğitimi verildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tüm dünyada oldukça ciddi bir çalışma alanı teşkil eden üstün yetenekliler eğitiminin ülkemizde henüz arzulanan ve beklenen seviyede olmamakla birlikte bu konuda yakın zamanda ciddi uğraşlar verildiğinin altını çizdi.



Özellikle Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin en önemli yönü olan topluma katkı misyonu çerçevesinde bu konuya oldukça ciddi bir şekilde eğildiklerini belirten Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Dünyada birçok örneği olduğu üzere, bu çocuklarımızın her biri toplumda fark oluşturabilecek potansiyele sahip. Bu durum ancak yeterli ve uygun eğitim öğretim süreçleriyle mümkün olabilir. Atatürk Üniversitesi mevcut imkanlarını mümkün olan en üst seviyede bu çocuklarımızın hizmetine sunmaya devam edecek. Düzenlenen bu eğitimler, programın başlangıcını teşkil ediyor. BİLSEM öğrencilerine yönelik olan bu çalışmalar diğer okullarımızda eğitim gören üstün yetenekli çocuklarımızı da kapsayacak şekilde genişletilecek. Program, yaz okulları, hafta sonu kursları, laboratuvar çalışmaları ve gözlem gezileri ile artarak devam edecek." - ERZURUM