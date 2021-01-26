Atatürk Üniversitesi 12 milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi 12 milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı

26.01.2021 01:31
Atatürk Üniversitesi 12 milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı, System.String[]

Atatürk Üniversitesinde uzaktan eğitimle gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi sona erdi.

Atatürk Üniversitesinde uzaktan eğitimle gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, yaptığı yazılı açılamada, salgın nedeniyle yüz yüze eğitimin olmadığı yarıyılda dersler, ara ve sene sonu sınavları Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından yönetimi sağlanan "dbs.atauni.edu.tr" adresi üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Üniversitenin hem Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) hem de açıköğretim ile ülke yükseköğretimine katkı sunduğunu vurgulayan Çomaklı, YÖK ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararı neticesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına da ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle başlandığını, son teknoloji ile donatılmış altyapısı ve alanında uzman personeli ile bu süreci de sorunsuz bir şekilde tamamlayan 63 yıllık eğitim yuvasının, yapılan final sınavları ile güz yarılını tamamladığını kaydetti.

Çomaklı, salgın sürecinin ardından sistemin hızlı bir şekilde oluşturularak devreye alındığını belirterek şunları ifade etti:

"Derslerin uzaktan eğitim modeli ile yapılması kararının hemen ardından sistemlerimizi bu yeni sürece entegre ederek en hızlı reaksiyonu gösteren kurumlardan birisi olduk. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde tamamladıktan sonra bu döneme de ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle başladık. Alanında uzman ekiplerimizin 7/24 aralıksız çalışması, akademik personelimizin üstün gayreti ve öğrencilerimizin derslere olan ilgisiyle güz dönemini tamamlamış bulunuyoruz."

"Bir dönemde 127 milyon sayfa gösterimi"

Çomaklı, açıktan ve uzaktan eğitimde edinilen tecrübelerini örgün eğitimde kullandıklarına işaret ederek "Geride bıraktığımız bu dönemde sistem üzerinden 127 milyon sayfa gösterimi, 12 milyon ders oturumu gerçekleştirildi. Akademisyenlerimiz bu dönemde 10 bin 380 ders için toplamda 120 bin canlı ders gerçekleştirdi. Bu derslerden yine toplamda 15 bin 410 adet sınav yapıldı" ifadelerini kulandı.

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin sorunsuz bir şekilde dönemi tamamladıklarını kaydeden Çomaklı, aynı özverili çalışmanın bütünleme sınavları sürecinde de devam edeceğini belirterek bu süreçte yoğun gayret gösteren tüm Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Bilgisayar, yök, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Üniversitesi 12 milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı - Son Dakika


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