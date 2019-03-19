Son Dakika Haberleri: Atatürk Üniversitesi 19. Kez Şampiyon Oldu

Atatürk Üniversitesi 19. Kez Şampiyon Oldu

40 dakika önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Kros Türkiye Şampiyonasında, Atatürk Üniversitesi Kros Erkek Takımı Şampiyonluk ipini göğüsledi.

Atatürk Üniversitesi 19. Kez Şampiyon Oldu, System.String[]
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Kros Türkiye Şampiyonasında, Atatürk Üniversitesi Kros Erkek Takımı Şampiyonluk ipini göğüsledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15-16 Mart tarihlerinde Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Kros Türkiye Şampiyonasına Atatürk Üniversitesi Kros Erkek Takımı damga vurdu.

25 üniversiteden 95 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada 34 puan toplayan Atatürk Üniversitesi Kros Takımı, kırılması zor rekora imza atarak 19. kez şampiyon oldu.

Elde edilen başarı dolayısıyla sporcuları kutlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, alınan şampiyonluğun üniversite için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Çeşitli spor branşlarındaki alınan başarıların devamı adına spora ve sporcuya verilen desteğin daima devam edeceğini aktaran Rektör Çomaklı, kazanılacak başarılarla Atatürk Üniversitesi adının sadece ülke çapında değil, yurt dışında da konuşulması gerektiğini aktardı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:14 Kaynak: İHA

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