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Atatürk Üniversitesi 2021 yılı öğrenci kontenjanları belli oldu - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi 2021 yılı öğrenci kontenjanları belli oldu

19.07.2021 17:52
Atatürk Üniversitesi 2021 yılı öğrenci kontenjanları belli oldu, System.String[]

Atatürk Üniversitesi 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre öğrenci alacak ön lisans ve lisans programlarına ait kontenjanlar belli oldu.

Atatürk Üniversitesi 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre öğrenci alacak ön lisans ve lisans programlarına ait kontenjanlar belli oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2021 Yılı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Atatürk Üniversitesi örgün ve açıköğretim programlarına toplam 58 bin 782 kontenjan verildi.

Lisans eğitiminde örgün öğretime 138 bölüm için toplam 7 bin 841 kontenjan hakkı verilirken, Açıköğretim için 13 programa 18 bin 360 kontenjan ayrıldı. Ön Lisans için ise 89 örgün programa 4 bin 847, Açıköğretim için 29 programa 35 bin 575 kontenjan hakkı tanındı. Buna göre 269 programa ayrılan toplam kontenjan sayısı 58 bin 782 oldu.

Yeni dönemde bu sayıya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, dikey geçiş kontenjanı ile enstitülere alınacak yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları da dahil edildiğinde 2021-2022 eğitim döneminde Atatürk Üniversitesinin Örgün eğitimde 15 bini, Açıköğretim de ise 50 bin öğrenci sayısını geçmesi bekleniyor.

Rektör Çomaklı: "Yeni Öğrencilerimizin de Katılımıyla Ülkemizin Kalkınmasına Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz"

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2018 yılında startı verilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bugün itibariyle başarısını kanıtladığını söyledi. Tercih sürecinin başlaması ve ek yerleştirmelerin de tamamlanması ile 15 bin öğrenci barajını aşacaklarına inandığını aktaran Rektör Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda atılan adımların Atatürk Üniversitesinin başarısını her geçen dönem yukarı taşıdığını ifade ederek "Üniversitemiz, ülkemizin en fazla öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının başında geliyor. Yeni vizyonu ile ciddi bir büyüme gerçekleştiren üniversitemiz, asıl görevi olan bilimsel araştırma faaliyetlerinde de derinleşmenin ve nitelikli bir eğitim seviyesine ulaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye devam ediyor. Yürüttüğümüz bilimsel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artıran üniversitemiz, yeni öğrencilerimizin de katılımıyla bilgi üretmeye, üniversite-şehir bütünlüğünü sürdürmeye, bütün paydaş kurum ve kuruluşlar ile iş birliği gerçekleştirerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle tercih yapacak üniversite adaylarını, Atatürk Üniversiteli olmanın ayrıcalıklı dünyasına katılmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi 2021 yılı öğrenci kontenjanları belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Lisans, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atatürk Üniversitesi 2021 yılı öğrenci kontenjanları belli oldu - Son Dakika


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