ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Sonu Sınavı Duyurusu - Son Dakika
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ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Sonu Sınavı Duyurusu

08.12.2021 18:13
ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Sonu Sınavı Duyurusu

25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ATA-AÖF 2021-2022 Eğitim Öğretim "Yarıyıl Sonu Sınavı" için görev talepleri https://gis. atauni. edu.

25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ATA-AÖF 2021-2022 Eğitim Öğretim "Yarıyıl Sonu Sınavı" için görev talepleri https://gis. atauni. edu. tr/ sayfasında erişime açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenlerin 12/12/2021 tarihi sonuna kadar görev talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Not: Sınav görevlerinin dağıtımı, görev tercihlerinin alınmasının ardından ATA-AÖF sınav sistemi üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Koordinatörlüğümüzün bu konuda herhangi bir inisiyatifi söz konusu değildir.

ATA-AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü

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Kaynak: Habermetre

Mustafa Kemal Atatürk, Aralık, Pazar, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Sonu Sınavı Duyurusu - Son Dakika

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