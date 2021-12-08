25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ATA-AÖF 2021-2022 Eğitim Öğretim "Yarıyıl Sonu Sınavı" için görev talepleri https://gis. atauni. edu. tr/ sayfasında erişime açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenlerin 12/12/2021 tarihi sonuna kadar görev talebinde bulunmaları gerekmektedir.
Not: Sınav görevlerinin dağıtımı, görev tercihlerinin alınmasının ardından ATA-AÖF sınav sistemi üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Koordinatörlüğümüzün bu konuda herhangi bir inisiyatifi söz konusu değildir.
ATA-AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü
Son Dakika › Toplum › ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Sonu Sınavı Duyurusu - Son Dakika