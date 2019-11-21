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Atatürk Üniversitesi at yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyor

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu, sahip olduğu atçılık manej alanlarıyla ulusal ve uluslararası seviyede at yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyor.

Atatürk Üniversitesi at yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyor, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu, sahip olduğu atçılık manej alanlarıyla ulusal ve uluslararası seviyede at yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyor.

Erzurum Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Dursun Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarındaki at çiftliğinin dünya standartlarında olduğunu söyledi.

Çiftlikte açık ve kapalı manej alanlarının bulunduğunu belirten Kaya, "Tesisimiz dünya standartlarında olan manej alanıdır. Dört tane de açık manej alanımız var." dedi.


Kaya, söz konusu alanda yarışmalar düzenlemek istediklerini ifade ederek, "At çiftliğimizde endurans (atlı dayanıklılık), engelli at biniş ve at terbiyesi yarışmaları yapmak istiyoruz. Uluslararası düzeyde yarışlara ev sahipliği yapabilecek donanım, alt yapı ve at sayısına sahibiz. Ülkemizi ve bölgemizi temsil etmek için bu tür yarışmalara ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz." diye konuştu.


Engelli çocukların ata binmelerini kolaylaştırmak için de raylı sistem kuracaklarını dile getiren Kaya, "İddia ediyorum ki bu sistem belki de Avrupa'da bile yok." ifadesini kullandı.

Atatürk Üniversitesi, Dursun Kaya, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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