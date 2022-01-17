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Atatürk Üniversitesi "AtaMeta"yla eğitimin daha erişilebilir olmasını hedefliyor - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi "AtaMeta"yla eğitimin daha erişilebilir olmasını hedefliyor

17.01.2022 18:11
Atatürk Üniversitesi "AtaMeta"yla eğitimin daha erişilebilir olmasını hedefliyor

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF), AtaMeta uygulamasıyla uzaktan eğitime yeni bir boyut kazandırarak dijital öğrenme alanında bir ilki gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF), AtaMeta uygulamasıyla uzaktan eğitime yeni bir boyut kazandırarak dijital öğrenme alanında bir ilki gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital evrenin bir araya getirildiği ve yakın zamanda uygulama mağazalarında da yerini alacak olan AtaMeta ile uzaktan eğitimin daha erişilebilir olması hedefleniyor.

ATA-AÖF'ün hazırladığı sistem sayesinde, öğrencilerin, öğrenme odaklı bu yaklaşımla kendilerini fakültelerinde hissedecekleri ve tüm işlemlerini 3 boyutlu ortamda tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirecekleri bir dijital ortam oluşturuldu.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin konum tercihi olarak Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde eğitim, araştırma ve topluma katkı işlevlerini bütünleşik bir şekilde yürüttüğüne dikkat çekti.

Hazırlanan altyapı ile öğrenci odaklı bir çalışma alanı oluşturulduğunu belirten Çomaklı, "Bunları geliştirmek ve daha iyi hizmet verebilmek adına altyapı çalışmalarına da yenilikçi bir anlayışla devam ediyoruz. Bu doğrultuda ATA-AÖF'ün çağı yakalamak, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve sanal evren olarak adlandırılan bu yeni dünyada yerini almak üzere gerçekleştirdiği AtaMeta uygulaması öğrenci odaklı bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesini artırmayı, fakülteleriyle kurulan bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Pandemi ile birlikte daha da fazla hayatımıza giren uzaktan eğitim modeli, yeni sürecin vazgeçilmez eğitim yöntemleri arasında yer almaya başladı. Atatürk Üniversitesi de uzun yıllardır Açıköğretim Fakültesi ile vermiş olduğu uzaktan eğitime bu süreçte de başarılı bir şekilde devam etti. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının bu yeni dönemecinde atılan bu adımın fark oluşturacağını inanıyor, Açıköğretim Fakültemizin tüm mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum."

Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Kocadağıstan da, "Mesafe Sorun Değil, Aynı Yerdeyiz" sloganıyla çıktıkları yeni yolda, AtaMeta uygulamasının öğrenme noktasında önemli bir fark oluşturacağını belirtti.

Kullanıcılarına, güncel duyuruları takip edebilecekleri, taleplerini anlık iletip canlı destek alabilecekleri bir dijital dünya sunduklarını dile getiren Kocadağıstan, şunları aktardı:

"Öğrenci işlemlerinden sınav işlemlerine, materyal işlemlerinden online kitap siparişi vermeye kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilme fırsatı bulacakları AtaMeta uygulaması, zamanla aynı dersi alan öğrencilerin birbirleri ile etkileşime girecekleri bir yapıya dönüşecektir. Teknolojik gelişmelere ayak uydurma noktasında da öncü olan Açıköğretim Fakültesi yönetimi ve çalışanları, öğrencilerine dijital hizmet vererek bilgiye ulaşma ve öğrenme sürecinde kolaylık sağlamaya devam edecek."

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Açıköğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Rektör, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

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