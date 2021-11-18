Atatürk Üniversitesi balık üretim çiftliğinde balık sağımı dönemi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi balık üretim çiftliğinde balık sağımı dönemi

Fakülte öğrencilerine uygulamalı sağım dersi

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde bulunan balık üretim çiftliğinde balık sağım dönemi başladı. Fakülte bünyesinde bulunan balık üretim çiftliğinde yemeklik balık ve damızlık balık üretimi yapılıyor.

Kış ayının gelmesi ile balıklarda dişi ve erkek ayrımı yapılıyor. Dişi balıkların döllenmesi, erkek balıkların yumurta vermesi işlemleri takip ediliyor.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Esat Mahmut Kocaman, tesiste yıllık olarak 10 ton balık üretimi yapıldığı belirterek, "Bulunduğumuz tesis Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine bağlı İç Su Balıkları Üretim ve Araştırma Biriminde bulunuyoruz. Tesisimizde yıllık 1 milyon 800 bin yumurta, 10 tona yakın da yemeklik balık üretimi yapılmaktadır. Okulların açılması ile fakültemizde bulunan öğrencilerimizle damızlık ve kuluçka yönetimi dersini uygulamalı olarak yapıyoruz. Öğrencilerimiz havuzdan çıkarılan balıkları erkek veya dişi bunun yanında da yumukta dökümüne hazır olan balıkları havuzdan çıkarıp ayırarak derslerde öğrencilerimize teorik olarak işlediğimiz konuları sahada pratikte kendileri görerek ve yapıyorlar. Öğrencilerimiz sahada çıktıklarında balık nasıl tutulur, erkek veya dişi balık ayrımı nasıl olur, yumurtaya hazır balık nasıl olur, bunları birebir görerek sahaya hazır şekilde yetiştiriyoruz" dedi.