Atatürk Üniversitesi bor madeninin akciğer hastalıklarına faydasını araştıracak - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de neden olduğu birçok akciğer hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere bor madeninin faydalarını araştıracak.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, araştırma-geliştirme ve bilimsel faaliyetlerin toplumsal katkıya dönüşmesini sağlamak amacıyla hazırladığı projelerle birçok alanda destek almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Halıcı yürüttüğü "İnhaler Bor Uygulamasının Akut Akciğer Hasarı Üzerinde Koruyucu Etkileri" projesi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) desteklendi.

Proje ile Kovdi-19'un da neden olduğu birçok akciğer hastalığının tedavisinde bor madeninin kullanılmasının faydaları araştırılacak.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı üniversitenin bilimsel araştırmalarıyla birçok alanda ilklere imza attığını ve bu çalışmaların son yıllarda artacağını belirterek, "Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip Türkiye'de birçok alanda kullanılan bor madeninin, bu proje sayesinde sağlık alanında da kullanımının yaygınlaşacak. İnsan ve toplum sağlığına yarar sağlayacak bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.