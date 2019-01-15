Atatürk Üniversitesi Büyük Bir Dönüşümü Yönetmektedir"

Atatürk Üniversitesi
(AÜ) Rektörü Ömer Çomaklı
, "AÜ'ye yönelik bilimsel açıdan yeni ve modern boyut kazandıracak yeni nesil üniversite çalışmalarını bir an evvel hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. AÜ bu anlamda büyük bir dönüşümü yönetmektedir." dedi.
Prof. Dr. Çomaklı, AÜ Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Uzay Restorant'ta gazetecilerle bir araya geldiği yemekte yaptığı açıklamada, "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm
Projesi" hakkında bilgi verdi.
Proje kapsamında elde edilen veriler ve gelecek tasarımlarından bahseden Çomaklı, "Yeni nesil kavramı, teknoloji alanında mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade etmekte. Dünyada yükseköğretim alanında uzun süredir başlamış olan bir büyük dönüşüm ihtiyacı bu kavramla tanımlanmaya başlandı." dedi.
Yeni nesil üniversiteleri farklılaştıran şeyin onların topluma nasıl katkı yapacakları olduğunu söyleyen Çomaklı, "Bu doğrultuda üniversitelerde başlamış olan yeni nesil üniversite çalışmalarının AÜ'nün gücü ve konumuyla yeni bir aşamaya ulaşacağını değerlendirmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Çomaklı, "AÜ'ye yönelik bilimsel açıdan yeni ve modern boyut kazandıracak yeni nesil üniversite çalışmalarını bir an evvel hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. AÜ bu anlamda büyük bir dönüşümü yönetmektedir." şeklinde konuştu.
Programa, Çomaklı ve gazetecilerin yanı sıra rektör yardımcıları ve akademisyenler de katıldı.