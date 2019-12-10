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Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya geldi

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi, dış paydaşlarla sürdürülebilir iş birliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere Danışma Kurulu üyeleriyle belirli aralıklarla gerçekleştirdiği görüşmelerine bir yenisini daha ekledi.

Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya geldi, System.String[]

Atatürk Üniversitesi, dış paydaşlarla sürdürülebilir iş birliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere Danışma Kurulu üyeleriyle belirli aralıklarla gerçekleştirdiği görüşmelerine bir yenisini daha ekledi.


Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği, koordinasyon ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla oluşturulan danışma kurulunun olağan toplantısı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Atatürk Üniversitesi Erzurum Evinde kurul üyeleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı, Danışma Kurulu ile Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Bu proje çerçevesinde atılan adımlardan bahseden Çomaklı, gelecek dönem içerisinde uygulamaya konulması planlanan çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.


Yeni Nesil Üniversite tasarısı kapsamında 17 Arama Konferansı gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gelecek günlerde yapılması planlanan 18. Arama Konferansıyla ilgili de hazırlıkların devam ettiğini söyledi.


Erzurum'un Geleceği Şehir Arama Konferansı başlığı altında gerçekleşecek toplantının, yol haritasının belirlenmesi açısından oldukça önemli olacağını vurgulayan Rektör Çomaklı, üniversitelerin bulundukları ile ve bölgeye katma değer sağlamaları ve topluma katkı misyonuna uygun adımlar atmaları gerektiğini ifade ederek bu konferanstan elde edilecek çıktıların şehrin geleceğini inşa etme noktasında önem arz edeceğini dile getirdi.


Görüş alışverişleri ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam eden toplantı, iyi niyet temennileriyle son buldu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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