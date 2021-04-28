Atatürk Üniversitesi denizsiz kenttin sakinlerine yılın 365 günü taze balık tüketebilme imkanı sunuyor - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi denizsiz kenttin sakinlerine yılın 365 günü taze balık tüketebilme imkanı sunuyor

28.04.2021 11:13

Erzurumlular, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 1989'da kurulan alabalık tesisinden uygun fiyata yılın 365 günü taze balık alarak tüketebiliyor.

Erzurumlular, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 1989'da kurulan alabalık tesisinden uygun fiyata yılın 365 günü taze balık alarak tüketebiliyor.

Doğu Anadolu'nun birçok iline de hizmet veren ve alabalık yetiştiricilerine yumurta desteği sağlayan tesiste, yılda 10 tonun üzerinde balık üretiliyor.

Tesiste kırmızı benekli ve gök kuşağı olmak üzere 2 çeşit alabalık üretilmesinin yanı sıra piyasada alabalık üreten çiftliklere yavru desteği ile gözlü yumurta nakli de yapılıyor.

Zaman zaman alabalık üreticisi çiftçilere yönelik eğitimlerin de düzenlendiği tesiste, aynı zamanda Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı ders görmesi sağlanıyor.

Ticari amaçla kurulmadığı için vatandaşlara uygun fiyata balık tüketme imkanı sunan denizsiz kentteki tesis, yöre halkı tarafından da ilgi görüyor.

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Telat Yanık, AA muhabirine, tesisin yıllardır vatandaşa Üniversite adına toplumsal katkı sağladığını söyledi.

Vatandaşlar belli ücret karşılığında kiloyla alabiliyor

Tesisin ticari amaç gütmediğini ifade eden Yanık, "Vatandaşlarımız sofralarında tüketmek amacıyla belirli ücret karşılığında buradan kiloyla alabalık alabiliyor." dedi.

Tesisin sertifikalı olduğunu ve dışarıdan balık alınmadığını anlatan Yanık, yıllık ortalama 10 ton balık ürettiklerini kaydetti.

Tesiste 365 gün balık üretildiğini belirten Yanık, şöyle konuştu:

"Hangi ayda hangi mevsimde olursa olsun, balık yemek isterseniz, burada mevcut. Sertifikalı bir işletme, balığı dışarıdan almıyoruz, yumurtadan, sofralık oluncaya kadar burada büyütülüyor. Şu an yarı organik. Hatta yemi de biz üretirsek yüzde 100 organik olur. Bu yıl 500 bin civarında işletmelere yumurta desteği yaptık. Şu an tesiste 10 ton balık var. Tabii hepsini satmıyoruz, organik üretim de yapmaya başladık. Yeni bir gölet var ve buraya derelerde bol bulunan kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakılacak. Yem verilmiyor, sadece su alanını oluşturduk, ortamı sağladık. Kapalı bir gölet ve tamamen yem verilmeden büyüyecekler. Organik olarak pazar boyuna gelmesini bekliyoruz."

Prof. Dr. Yanık, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iftar sonrası yürüyüş veya buna benzer etkinliklerin yapılamaması dolayısıyla tüketilen gıdalara dikkat edilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Kalorisi yüksek besinler yerine balık ve balık ürünlerinin tüketilmesinin sağlık açısından önemli olduğunu aktaran Yanık, "Ramazan ayında balık yenmesinin insan sağlığı açısından çok iyi olacağı bir gerçek. İftar saatinde vücuda ani yükleme yapılması kan şekeri yükselmesini sağlıyor. Hele hele kısıtlamaların olduğu saatlere denk gelen iftarda balık bizi tok tutar daha kolay hazmedilir. Kan şekerinin artmasına ve kilo almamızı engel olur." diye konuştu.

Yanık, bir porsiyon balkı tüketiminin iftarda vücudu zinde tutacağını belirterek, balığın yanında salata da tüketilmesini tavsiye etti.

Atatürk Üniversitesi denizsiz kenttin sakinlerine yılın 365 günü taze balık tüketebilme imkanı sunuyor
Atatürk Üniversitesi denizsiz kenttin sakinlerine yılın 365 günü taze balık tüketebilme imkanı sunuyor
Atatürk Üniversitesi denizsiz kenttin sakinlerine yılın 365 günü taze balık tüketebilme imkanı sunuyor
Atatürk Üniversitesi denizsiz kenttin sakinlerine yılın 365 günü taze balık tüketebilme imkanı sunuyor

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi denizsiz kenttin sakinlerine yılın 365 günü taze balık tüketebilme imkanı sunuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ava giderken avlandı! Ünlü borsa spekülatörü de kripto para mağduru çıktı Ava giderken avlandı! Ünlü borsa spekülatörü de kripto para mağduru çıktı Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor Bu kadarına da pes! Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar Bu kadarına da pes! Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı
17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu toplanıyor! Fahrettin Koca açıklama yapacak 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu toplanıyor! Fahrettin Koca açıklama yapacak         
11:54
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın aile saadeti: Karısı yardımcısı, 8 çocuğu ise danışman Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın aile saadeti: Karısı yardımcısı, 8 çocuğu ise danışman         
11:30
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu         
10:59
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Sahur vakti turist dehşeti! Önce davulu bıçakladı, sonra davulcuyu kovaladı Sahur vakti turist dehşeti! Önce davulu bıçakladı, sonra davulcuyu kovaladı         
10:43
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim         
09:24
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı         
05:11
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 12:06:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Üniversitesi denizsiz kenttin sakinlerine yılın 365 günü taze balık tüketebilme imkanı sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement