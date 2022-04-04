Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak

04.04.2022 16:26

Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Selda Örs tarafından hazırlanarak Ufuk Avrupa, MSCA, Citizens çağrısına sunulan proje, tam puan alarak bu yıl Türkiye'den ilgili çağrı başlığı altında hibe alan tek proje oldu.

Avrupa Birliği ve ortak ülkelerin tamamında araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirmek ve gençleri bilime teşvik etmek amacıyla düzenlenen Ufuk Avrupa, MSCA ve Vatandaşlar (Araştırmacı Gecesi Etkinliği) çağrısı kapsamında Türkiye'den hibe almaya hak kazanan tek proje "Science from Nature to your Table" isimli proje oldu. 146 bin Euro'luk katkı alan proje Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın katılımıyla tanıtıldı. Ufuk Avrupa Projeleri kapsamında MSCA ve Vatandaşlar Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek etkinlikler düzenlenecek.

Araştırmacılar Gecesi olarak adlandırılan bu etkinlikte gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, araştırmacılara karşı önyargının kırılması ve araştırmacıların "içimizden biri" olarak tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinlikler, uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler, tartışma oturumları, yarışmalar, konserler gibi çeşitli biçimlerde olabilecek.

MSCA ve Vatandaşlar 2022 Çağrısı kapsamında Türkiye'den 10 projede toplamda 42 kuruluş başvuru yaparken bu başvurular arasından sadece Atatürk Üniversitesi'nin koordinatör ve tek yürütücü olarak başvurduğu Sci-NURTURE akronimli 'Science from Nature to your Table/ Doğadan Sofraya Bilim' başlıklı proje fonlanmaya hak kazandı. Daha önce İstanbul'da, Mersin'de, üç kez İzmir'de, üç kez de Ankara ODTÜ ve Yaşar Üniversitesi gibi farklı üniversiteler tarafından yürütülen Araştırmacılar Gecesi projeleri, bu yıl ilk defa farklı bir şehirde yürütülecek.

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştire ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selda Örs'ün koordinatörü olduğu bu projenin iki ana uygulama basamağı bulunuyor. Bu basamaklardan ilkinde okullar bilim insanları tarafından ziyaret edilecek. Ziyaretler esnasında, söyleşi düzenlenecek, sunum ve çeşitli deneyler yapılacak. Ziyaretlerin amacı; araştırmacıların toplum tarafından tanınması, araştırmanın günlük hayatın etkisini göstermek ve genç insanları araştırma kariyeri için cesaretlendirmek. Bu çerçevede 2022 ve 2023 yıllarında toplam 240 okulun ziyaret edilmesi hedefleniyor.

İkinci basamak da ise projenin Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde 23-24 Eylül 2022 29-30 Eylül 2023 tarihlerinde tüm Avrupa ile aynı anda gerçekleşecek olan Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliği olacak. Bu basamakta, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların, sofraya gelinceye kadar geçirdiği süreç deney vb. bilimsel aktivitelerle fuar-şenlik formatında öğrencilere aktarılacak ve bu etkinlik ile araştırmacılarla toplumu bir araya gelecek, araştırma ve inovasyonun günlük hayatta kazandırdıklarına dair farkındalık oluşturulacak.

Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak
Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak
Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak

YORUMLAR
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Güçlü Türk kadınları anlatıldı Güçlü Türk kadınları anlatıldı

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erzurum, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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