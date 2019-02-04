Atatürk Üniversitesi
(ATAÜ) Rektörü Çomaklı
, dijital dönüşümün önemi ve gerekliliğine ilişkin yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesinin dijitalleşmenin öncüsü olacağını söyledi.
ATAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan dijital dönüşüm hareketi kapsamında ATAÜ bünyesinde açılan Dijital Dönüşüm
ve Yazılım Ofisi'nin ilk yürütme kurulu toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik
ile Birim Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Karaman
ve birim yürütücü kurulunun katılımlarıyla gerçekleşti.
ATAÜ VIP salonunda düzenlenen toplantıda derslerin çevrimiçi olarak verilmesi, öğrenci portfolyo platformunun düzenlenmesi, araştırmacılara çalışma alanları üzerinden erişimin sağlandığı bir ortamın hazırlanmasının yanı sıra açık bilim ve dijital asistanlık konuları ele alındı.
Rektör Çomaklı burada yaptığı açıklamada, dijital dönüşümün önemini ve gerekliliğini ifade ederek, "Atatürk Üniversitesi dijitalleşmenin öncüsü olacak" dedi.
Başarılı bir dijital dönüşümün anahtarının çalışanlarla sağlıklı ve güçlü bir iletişim kurmak olduğuna vurgu yapan, Çomaklı, "Bu iletişimin kurulması halinde, tüm birimlerin dijital dönüşüme adaptasyonu sürecinde çalışanların ve departmanların kuracağı iş birliği eskisine göre çok daha gelişkin olacak." ifadelerini kullandı.