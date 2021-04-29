Atatürk Üniversitesi dünya sıralamasında dört başlıkta ilk 500 üniversite arasında - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi dünya sıralamasında dört başlıkta ilk 500 üniversite arasında

29.04.2021 14:22
Atatürk Üniversitesi dünya sıralamasında dört başlıkta ilk 500 üniversite arasında, System.String[]

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler'in dünyanın en temel 17 sorununu ve bunlara çözüm olarak önerdiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler'in dünyanın en temel 17 sorununu ve bunlara çözüm olarak önerdiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

Bu doğrultuda THE'nın derecelendirmesine göre 98 ülkeden 1.115 Devlet Üniversitenin değerlendirmeye alındığı listede Atatürk Üniversitesi genel sıralamada 600+ bandında yer alarak ilk 500 üniversite arasında yer alma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Atatürk Üniversitesi ayrıca; Quality Education (Nitelikli Eğitim) alanında 100+, Life on Land (Karasal Yaşam) alanında 100+, Innovation and Infrastructure (İnovasyon ve Altyapı) alanında 200+, Good Health and Wellbeing (Sağlık ve Kaliteli Yaşam) alanında 400+, Partnership for the Goals (Hedefler İçin İş Birlikleri) alanında ise 600+ bandında yer alarak başarı çıtasını yükseltmiş oldu.

Rektör Çomaklı: "Nitelikli Eğitim Kategorisinde İddiamızı Devam Ettiriyoruz"

Son dönemlerde uluslararası sıralama sistemlerinde elde ettiği akademik başarılarla ön plana çıkan Atatürk Üniversitesinin bu başarıyı sürdürülebilir kıldığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Nitelikli Eğitim kategorisinde iddiamızı devam ettiriyoruz ayrıca Karasal Yaşam ve İnovasyon alanlarında da dünyanın önde gelen birçok üniversitesini geride bırakmış olmamız bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımızın doğru yönde ilerlediğini bizlere gösteriyor" dedi.

"Başarılarımızın Takdir Edilmesi Bizleri Gururlandırıyor"

Atatürk Üniversitesinin dünya üniversite sıralama listelerinde elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklediğini aktaran Rektör Çomaklı: "Toplumun sürdürülebilir kalkınması adına gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızın dünyanın en saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından değerlendirilip takdir edilmesi bizleri hem motive ediyor hem de gururlandırıyor. Bilimsel alandaki istikrarlı ilerleyişinin yanı sıra, topluma hizmeti merkeze alan çalışmalarıyla da adından söz ettirmeyi başaran üniversitemiz, dört başlıkta ilk 500 üniversite arasında yer alarak dünyanın en saygın ve en nitelikli üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı. Elde edilen bu başarılar vesilesiyle emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nedir?

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan bir evrensel eylem çağrısı olan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları", tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümü için tüm dünyayı işbirliğine davet etmektedir.

Her biri birbiriyle bağlantılı olan 17 amaçtan oluşan ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması için gerekli adımları alt hedefler halinde sunan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, küresel boyutta ortaklık ve pragmatizm ruhuyla hareket etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki faaliyetleri ile dünya üniversitelerini sıralayan Times Higher Education (THE) ise, bu alanda gerçekleştirilen ilk sıralama olan Times Etki Sıralaması ile üniversitelerin insanlığa, daha iyi ve sürdürülebilir bir yaşama katkı sunmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi dünya sıralamasında dört başlıkta ilk 500 üniversite arasında
Atatürk Üniversitesi dünya sıralamasında dört başlıkta ilk 500 üniversite arasında

Atatürk Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Üniversite, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi dünya sıralamasında dört başlıkta ilk 500 üniversite arasında - Son Dakika


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