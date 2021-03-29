Atatürk Üniversitesi "ECHE Kalite Sertifikası" ile ödüllendirildi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi, Avrupa Komisyonunca yüksek öğrenim için Erasmus Beyannamesi 2021-2027 (ERASMUS Charter for Higher Education ECHE 2021-2027) Kalite Sertifikası ile ödüllendirildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanmaları için 2020-2021 Akademik Yılı güz ve bahar dönemlerinde de Erasmus+ öğrenci hareketliliğine devam ediliyor.

Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ile Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Avrupa Komisyonu tarafından verilen kalite sertifikasını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, yeni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vizyonu doğrultusunda ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında üniversitenin uluslararasılaşma misyonuna uygun olarak çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Erasmus Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda eğitim görmesi gerektiğini bildiren Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bu hakkı elde etmek için öğrencilerin eğitim aldıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda seçim sürecine dahil olmaları gerekiyor. Dünya standartlarında eğitim veriyoruz ve dünyanın tanınan ve saygın üniversitelerinden biri olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Atatürk Üniversitesi, 2003-2004 akademik yılından itibaren Erasmus Programında aktif olarak yer almaktadır."

Erasmus Beyannamesi ödülü, 2021-2027 arasında geçerli olacak ve bir program ülkesinde bulunan ve Erasmus+'ın üç temel faaliyetinden olan bireylerin öğrenme hareketliliği, yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği ve politika reformu faaliyetlerinden herhangi birine katılmayı hedefleyen tüm yükseköğretim kurumları için bir ön şartı kapsıyor.