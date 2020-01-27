Atatürk Üniversitesi Elazığ'daki depreme ilişkin jeofizik gözlem çalışması yaptı - Son Dakika

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezince, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından jeofizik gözlem çalışması yapıldı.

Üniversitenin Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin Erzurum'da da yaygın olarak hissedildiğini söyledi.

Deprem sonrası ön sismoloji raporu hazırladıktan sonra depremin merkez üssü Sivrice ilçesine gittiklerini anlatan Özer, "Şehir merkezi ve köylerdeki yaptığımız inceleme ve gözlem sonucunda özellikle mühendislik hizmeti almamış, deprem yönetmeliğine uygun olmayan, 'kerpiç' diye tabir ettiğimiz eski tip yığma yapılarda büyük hasarların meydana geldiğini gördük, mühendislik hizmetinin alındığı, biraz daha yapım tarihi güncel olan binalarda ise bir hasar gözlemleyemedik." dedi.

Özer, devletin tüm imkanları depremzedeler için seferber ettiğini belirterek, merkez olarak AFAD ile 35 istasyon işlettiklerini ve bölgedeki depremleri anlık incelediklerini aktardı.

Araştırma ve inceleme sonucunda depremin yaklaşık 500 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük ikinci fay sistemi olan Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde meydana geldiğini vurgulayan Özer, geçen yıl söz konusu deprem bölgesinin tomografisini çekip bunlarla ilgili sonuç ve bulguları yayınladıklarını aktardı.

"Hasarlı evlere girilmesin"

Özer, Elazığ ve çevresinde hasar

gören yerleşim yerlerinde zemin özelliklerinin incelenmesi açısından mikrotremor ölçümler yaptıklarını dile getirerek,"Yıkılan binalarda zemin ölçümleri yaptık ve gözlemlerimiz sonucunda asıl sebebin mühendislik hizmeti almayan binalardaki kalitesiz yapı stokuyla alakalı olduğunu gördük. Bölgede artçı depremlerin devam etme ihtimaline karşın evleri hasarlı olan vatandaşların evlerine girmemesi gerekiyor." diye konuştu.