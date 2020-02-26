Atatürk Üniversitesi Hocalı Şehitlerini unutmadı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından Hocalı Soykırımının 28. yıl dönümü münasebetiyle "Hocalı Trajedisi İnsanlığın Yüz Karası" adlı basın bildirisi okundu.



Kars Kapı Şehitliğinde düzenlenen anma törenine Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yalçın Tavukçu, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Topaloğlu ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.



Programda basın bildirisini okunmadan önce öğrencilere günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, öncelikle Kars Kapı Şehitliği bölgesi hakkında bilgi verdi.



Bolşevik İhtilaliyle Rusların Erzurum'dan çekilirken, komuta kademesi Ruslardan askerleri ise Ermenilerden oluşan 400 kişilik bir birlik bıraktıklarını söyleyen Kürkçüoğlu, bu durum sonucunda da Kars Kapı Şehitliği çevresinde savaşla alakası olmayan sivil ahalinin Ermeniler tarafından katledildiğini söyledi.



O Gün Dünyanın Her Yerinde Yaşayan Türklerin Kara Günüydü



"Hocalı Trajedisi İnsanlığın Yüz Karası" adlı basın bildirisini okuyan Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Yüksel, 26 Şubat 1992 gününün insanlık için utanç günü olduğunu belirtti.



Yüksel, bildirinin devamında şunları söyledi: "O gün sahte batı hümanizminin foyasının, çifte standardının ortaya çıktığı gündür. O gün dünyanın her yerinde yaşayan Türklerin kara günüydü. O gün 20. yüzyılın sonunda dünyanın en vahşi katliamı meydana gelmiştir. O gün Hocalı'da katledilenler mazlumdular, masumdular ve tek suçları Türk olmaktı. Bu yüzden zulme, katliama uğradılar" dedi.



"613 Azerbaycan Türk'ü Soykırıma Uğradı"



Türk Karabağ'ın tarihi Oğuz Yurdu olan Hocalı'da 26 Şubat 1992 tarihinde tam bir "Türk Soykırımı" yapıldığına dikkat çeken Yüksel: "613 Azerbaycan Türk'ü Ermeni çeteleri tarafından dünyada eşi görülmemiş bir vahşetle katledilmiştir. Ermenistan ordusu ile Rus Silahlı Kuvvetlerinin Yukarı Karabağ'da konuşlandırılan 366. alayının Şubat 1992 tarihinde Hocalı Türklerine yönelik saldırısında 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk'ü soykırıma tabi tutulmuşlardır. Bunlardan 56'sı yakılmış ve başları kesilmiştir. Hocalı katliamından sonra 1275 Azerbaycan Türk'ü de esir edilmiştir. Ayrıca Hocalı jenosidi, toplu imhası sonrası 7 bin kişilik şehir nüfusundan yalnız bin 500 kişi sağ kalmıştır" dedi.



Programın ardından öğrenciler, Kars Kapı Şehitliğini ziyaret ederek dualar okuyup, şehit mezarlarına karanfil bıraktılar. - ERZURUM