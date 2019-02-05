Atatürk Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi, Dag İçin El Ele Verdi

Türkiye'nin 2023 Vizyon Projelerinden ve ülkemizin en büyük temel bilim yatırımı olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinin alt ve üst yapısal olarak desteklenmesi hususunda Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Türkiye'nin 2023 Vizyon Projelerinden ve ülkemizin en büyük temel bilim yatırımı olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinin alt ve üst yapısal olarak desteklenmesi hususunda Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinin Yürütücüsü ve Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak katıldı.



Astronomi ve uzay bilimleri açısından uluslararası standartlarda atmosferik, astronomik, coğrafik ve çevresel özelliklere sahip olan DAG yerleşkesinin sahip olduğu bu özellikleriyle birlikte altyapısal potansiyelinin ve yapılan yatırımların uzun yıllar kalıcı olması, korunması ve ayrıca yerleşkede kurulmakta olan özel astronomik, atmosferik ve teknolojik hassas aygıtların ve sistemlerin sürekli çalışabilir durumda tutulması için DAG yerleşkesinin alt ve üst yapısal olarak desteklenmesi ve korunması için Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.



İmza töreninden önce konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, protokol kapsamında altyapı ve yatırım sahibi kurumlar olan Atatürk Üniversitesi ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı dışında, bu tür hassas ve stratejik yatırımların olumsuz uygulamalardan etkilenmemesi için bölgesel olarak özellikle yerel yönetimlere önemli işler düştüğünü ifade etti.



Rektör Çomaklı: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi En Önemli Paydaşımız"



Ulaşımı kolaylaştırmak ve çalışmalardaki verim arttırmak adına bu protokolü imzaladıklarını dile getiren Rektör Çomaklı: "DAG Projesi kapsamında Konaklı-Karakaya Tepelerindeki yaklaşık 2 bin 500 dönümlük arazide özellikle kış aylarında meydana gelen olumsuz hava koşullarının sebebiyet verdiği zorlukları aşma adına yolun ve pistin paletli araçların çıkışı için ezilmesi, gerektiğinde geçici elektriğin sağlanması ve hassas cihazların transferinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için bu protokolü imzalayacağız. Atatürk Üniversitesinin en önemli paydaşlarından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile mutabakata varmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Sekmen: "Bu Protokol, Erzurum'a Birçok Açıdan Katkı Sağlayacak"



DAG yerleşkesi ve Konaklı Kayak Merkezine ait yerleşkede yapılacak çalışmaları Atatürk Üniversitesi ile imzalanacak protokol dahilinde eksiksiz yerine getireceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Konaklı Kayak Merkezini de içinde bulunduran DAG yerleşkesi, sadece bilimsel açıdan değil aynı zamanda kirlilikten korunmuş bir yer olarak turizm ve sportif açıdan da büyük önem taşıyor. Özellikle kış ve doğa sporlarına yönelik büyük bir potansiyele sahip olan bu bölge için Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisi yapmaya daima hazırız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, Rektör Çomaklı ve Başkan Sekmen'in imzalarıyla gerçekleşen protokolle, DAG Projesinin faaliyete geçme aşamasında yeni bir adım daha atılmış oldu. - ERZURUM

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