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Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik üniversitesinin Ar-Ge çalışmaları

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Atatürk Üniversitesi yönetimi, teknoloji alanlarındaki Ar-Ge ve projelerin geliştirilmesi amacıyla Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik üniversitesinin Ar-Ge çalışmaları, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Atatürk Üniversitesi yönetimi, teknoloji alanlarındaki Ar-Ge ve projelerin geliştirilmesi amacıyla Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve beraberindeki heyet, üniversitelerin kısa bir süre önce başlattığı "Ortak Ar-Ge Programı" kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile görüştü.

Heyette, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) Müdürü Doç. Dr. Serkan Örtücü, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, ATA Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman, Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak yer aldı.

Atatürk Üniversitesi, Ankara, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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