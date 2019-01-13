Son Dakika Haberleri: Atatürk Üniversitesi ile Sgk Arasında Global Bütçe Protokolü

Atatürk Üniversitesi ile Sgk Arasında Global Bütçe Protokolü

1 saat önce

Atatürk Üniversitesi (AÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla global bütçe protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesi ile Sgk Arasında Global Bütçe Protokolü, System.String[]
Atatürk Üniversitesi (AÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla global bütçe protokolü imzalandı.

AÜ'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AÜ Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin, "Global Bütçe" görüşmelerini yapmak üzere Ankara'da SGK yetkilileriyle bir araya geldi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çomaklı, AÜ Araştırma Hastanesinin bölgede bir milyondan fazla hastaya hizmet verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu protokol Araştırma Hastanesine büyük ekonomik kazanç sağlamakla birlikte hastalarımıza daha rahat hizmet vermemizi de sağlayacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK yetkilileri ve Erzurum milletvekillerine bu protokolün imzalanmasında katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:47 Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel
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