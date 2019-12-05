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Atatürk Üniversitesi, Kariyer ve İstihdam Fuarındaki yerini aldı

6 saat önce

Atatürk Üniversitesinin çeşitli birimleriyle katılım sağladığı 8. Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde başladı.

Atatürk Üniversitesi, Kariyer ve İstihdam Fuarındaki yerini aldı, System.String[]

Atatürk Üniversitesinin çeşitli birimleriyle katılım sağladığı 8. Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde başladı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İŞKUR, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve 1'inci Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 8. Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı etkinliği açılışı, geniş bir katılımla gerçekleşti.


72 özel, 20 kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı fuara, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı M. Emin Öz, Erzurum Ticaret Odası (ETSO) Başkanı Lütfü Yücelik, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ile STK, vakıf, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.


Atatürk Üniversitesi stantlarını gezerek incelemede bulunan Rektör Çomaklı, stantlar hakkında yetkilerden bilgi aldı. Çeşitli kurumların temsilcileriyle görüşmeyi ihmal etmeyen Rektör Çomaklı, istihdam alanı oluşturacak projeleri yakından takip etti.


8. Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarının iş gücü ihtiyacı olan işverenleri ve iş talep eden vatandaşları buluşturma noktasında önemli bir program olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, ülkemize, bölgemize ve şehrimize yeni istihdam alanları kurulduğunda hem işsizliğin önüne geçileceğini hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağını söyledi.


5-6 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan fuar, 3 bin metrekarelik kapalı alanda oluşturulurken, eş zamanlı olarak konferans salonlarında çeşitli seminer ve söyleşiler düzenlenecek. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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