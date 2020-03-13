Atatürk Üniversitesi Kovid-19'a karşı hazırlanan eylem planını hayata geçirdi - Son Dakika

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hazırladığı eylem planını yürürlüğe koydu.

Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkede yayılımını sınırlandırmak için çeşitli önlemlerin alınması kapsamında, YÖK tarafından koordine edilen süreçte Atatürk Üniversitesi hazırladığı eylem planını uygulama ve yürürlüğe koyma kararı aldığı belirtildi.

Süreç kapsamında en büyük önceliğin öğrenci, akademisyen, hastalar ve tüm çalışanların sağlığı olduğu vurgulanan açıklamada, Kovid-19'a karşı eylem planıyla ilgili şu ifadelere yer verildi.

"Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri, konservatuar müdürleri hariç 60 yaş üzerinde olanlar ile engelli ve hamileler idari izinli sayılacak, bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli sayılmaları hususu mazeretleri çerçevesinde rektörlüğümüzce değerlendirilecektir. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka ve önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir."

Açıklamada, tıp ve diş hekimliği dahil tüm sağlık, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrencilerin de tatil kapsamına alındığı belirtilerek, tıp, diş hekimliği ve eczacılık alanındaki uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de tatil edildiği duyuruldu.

Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim öğretimlerin dijital ortamda sunulmakta olan kısmının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı ve sınavların tatilden sonraya ertelendiği aktarılan açıklamada, "Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurt dışında olup dönecek öğrencilerimizin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler üniversitemiz yetkili kurullarınca alınacak ve öğrenci özelinde değerlendirme yapılacaktır. Yurt dışı yabancı dil eğitimi, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilmiştir. Tıp Fakültemizdeki intörnler, gerekli durumlarda, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda yer alabileceklerdir. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk ve yabancı uyruklu tüm öğrencilerin yurt dışına çıktıkları takdirde dönüşte salgının durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuş yapacakları seferlerin iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlarla karşılaşabilecekleri vurgulanarak, akademik ve idari personel ile öğrencilerin düzenli ve periyodik aralıklarla bilgilendirileceği kaydedildi.