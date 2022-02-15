Atatürk Üniversitesi lojmanları site yönetiminden eylem yapan işçilerle ilgili açıklama - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Lojmanlar Site Yönetimi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, eylem yapan işçilerin iddia ettiği konuyla ilgili yapılan her işin hukuka uygun yapıldığını ve kimsenin mağdur edilmediğini belirterek "Bilakis çalışanlarımızın daha iyi şartlarda ve güvence altında olmaları için gerek Rektörümüz, gerekse site yönetim kurulu üyelerimiz canla başla çalışmaktadır." dedi.

Bilgili, işçilerin kampüs girişinde "hak kaybı" iddiasıyla yaptıkları eyleme ilişkin, site yönetiminin avukatı Yakup Nuroğlu, hukuksal danışman üye Dr. Öğr. Üyesi Özgür Temiz ve yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı düzenledi.

Ali Sinan Bilgili, site yönetimi biriminde yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır gündemlerini meşgul eden çalışanlarla ilgili özellikle cumartesi günü yapılan eylemden dolayı basın toplantısı düzenlediklerini söyledi.

Lojmanlarda çalıştırılmak üzere hem bakım kısmına elektrikçi, tesisatçı, fayansçı gibi meslek grubundan hem de apartman görevlisi yani kapıcı alındığını aktaran Bilgili şöyle konuştu:

"Çalışanlar maaşlarını site yönetiminden aldıkları için yönetime geçirilmeleri zorunluluk oluşturdu. 2017'de şirket çalışanlarının devlet kadrosuna geçirilmesiyle ilgili düzenleme sonrası harekete geçtik ancak kanun buna elvermedi ve elimizde bununla ilgili belge var. Rektör Ömer Çomaklı, 36 işçinin kadroya geçmeleri için Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına talepte bulundu. Gönderilen cevap yazısında, 'Lojmanlarda giderleri sakinlerden toplanan aidatlardan karşılanmak üzere istihdam edilen çalışanların sürekli işçi kadrosuna atanmaları ancak kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde mümkün olmadığından ilgili yazı hakkında işlem tesis edilememiştir.' deniliyor ve diyor ki bunları taşerondan alamazsınız."

"Gördüğümüz kadarıyla bir art niyet var"

Bunun üzerine işçilerin temsilcileri ve avukatları ile kurum avukatlarının bir araya gelerek görüştüğünü anlatan Bilgili şunları kaydetti:

"Görüşmede çalışanları site yönetimine geçirmek ve sonrasında çalışanların istemeleri üzerine mahkemeye gidip kazanmaları hallerinde ellerini güçlendirerek yeniden kadro talebinde bulunmak üzere anlaşma yapılıyor. 31 Aralık saat 17.00'de lojmanlara geçişleri yapılıyor, 1 Ocak itibarıyla da göreve başlatılıyor. Arada 14 saat olmasına rağmen bunlar 1 yıl işte çalışmamış gibi dava açıyorlar ve kişi başı 48 bin lira tazminat istiyorlar. Gördüğümüz kadarıyla bir art niyet var. Dava açılıyor ve çalışanlar siyasi partileri, milletvekilleri, STK'leri gezmek suretiyle bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Yargı nihayetinde kararını verdi ve işe iade davaları Yargıtay tarafından reddedilerek kesinleşti. Kararda, 'Siz maaşınızı lojmanlardan alan ve oranın personelisiniz. Sizin Atatürk Üniversitesiyle bir ilişkiniz yok.' denildi. Cumartesi günü yaşanan olayın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulamalarını ve mahkeme kararını hazmedememe sebepleri var."

Konuyla ilgili her işin hukuka uygun yapıldığını ve kimsenin mağdur edilmediğini aktaran Bilgili, "Bilakis çalışanlarımızın daha iyi şartlarda ve güvence altında olmaları için gerek Rektörümüz, gerekse site yönetim kurulu üyelerimiz canla başla çalışmaktadır. Bu anlamda her şeyimiz belgeli. Amacımız, bu arkadaşlarımızın yalan, iftira ve Rektörümüz ile bizleri rencide eden davranışlarını kamuoyuna paylaşmamız ve bu tür insanların yaptıkları hareketlere itibar edilmemesidir." diye konuştu.