Atatürk Üniversitesi modern teknikler kullanarak üretim gerçekleştiriyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı birim ziyaretlerine devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Çomaklı, eksikliklerin hızlı bir şekilde tamamlanması adına yöneticilere ve yüklenici firmaların temsilcilerine çeşitli tavsiyelerde bulunuyor.



Bu kapsamda Edebiyat ve İletişim Fakültelerinin yeni binaları ile Bowling Salonunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Çomaklı ayrıca çiftlik ürünlerinin satış noktasını da ziyaret etti.



Atatürk Üniversitesinin kendi birimlerinde üretilen ve tamamı organik olan çiftlik ürünlerinin yer aldığı satış noktasında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Çomaklı sağlıklı bir beslenme için, organik tarımın gün geçtikçe önem kazandığını, bölgemizde organik tarımın daha bilinçli yapılabilmesi ve bu konuda eğitimin verilebilmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.



Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretimi öngören bir anlayışla çalışmaların sürdüğünü belirten Rektör Çomaklı: "Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Amacımız; ekolojik dengenin sağlanması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, çevre ile insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanarak üretimin gerçekleştirilmesidir. Bu noktadan hareketle üniversitemizin tarımsal ürünlere yönelik yaptığı çalışmalara ara vermeden devam ederek ülke tarımına desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Ziyaretlerine devam eden Rektör Çomaklı, ülkemizin en büyük eğitim yerleşkelerinden Edebiyat Fakültesi ile yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve bu yıl eğitime yeni binasında devam edecek olan İletişim Fakültesinde incelemelerde bulunarak sınıflarda ve stüdyolarda yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Son olarak tadilata giren ve çalışmaların hızla devam ettiği Bowling Salonunu gezen Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturma ve yaşam merkezleriyle zamanlarını daha verimli kullanmaları adına Bowling Salonunda yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı. - ERZURUM